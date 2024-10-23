ضمن أيام الفن التشكيلي السوري… معرض للفنانة التشكيلية فيفيان الصايغ

دمشق-سانا

تطل الفنانة التشكيلية فيفيان الصايغ عبر لوحات معرضها الفردي المقام في صالة البيت الأزرق على عوالم إنسانية غرائبية لتعكس من خلالها حالات متنوعة يختلط فيها الواقع بالخيال أو الحلم.

المعرض الذي يأتي ضمن احتفالية أيام الفن التشكيلي السوري الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة بوزارة الثقافة يضم 40 لوحة بحجم كبير وبتقنية الإكريليك على قماش بأسلوب تنوع بين الواقعي التعبيري والسريالي وبحضور الإنسان كموضوع أساسي للعمل الفني سواء كان رجلا أو امرأة إلى جانب عناصر حية وغير حية أخرى في اللوحة.

وتسعى الفنانة من خلال لوحاتها للإضاءة على تفاصيل من الحياة منها ما هو واقعي وآخر ربما ينتمي إلى عالم الحلم برؤية فنية خاصة بها تكرس قوة الرسم الواقعي لديها مع الاعتماد على تشكيل التكوين المتين للعمل الفني من عدة عناصر مختلفة مثل الإنسان والطير والكتابة وأشياء أخرى تستخدم في الحياة اليومية لتكون فيما بينها مشهدية بصرية تحمل قيما جمالية وتدعو المشاهد للتأمل واستخلاص الرسالة المراد إيصالها.

وعن المعرض قالت الفنانة فيفيان في تصريح لسانا: أتناول في لوحاتي مواضيع إنسانية لتكون دعوة للعيش بوعي والكشف عن الجمال في التفاصيل الصغيرة التي غالبا ما نتجاهلها لنجد الأمل المفقود في عالم مبهم تضاربت أحلامه مع الواقع المرير وربما يكون في نهاية الطريق.

يذكر أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري.

محمد سمير طحان

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