حزب الله: استشهاد ‌‏هاشم صفي الدين رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي للحزب

بيروت-سانا
أعلن حزب الله اللبناني اليوم استشهاد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقال حزب الله في بيان: ” ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين أمة المقاومة والانتصار قائداً كبيراً وشهيداً عظيماً على طريق القدس، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، الذي ارتحل إلى ربه مع إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً في غارة صهيونية إجرامية عدوانية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت”.
وأضاف البيان: ” لقد التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فكان أخاه وعضده وحامل رايته ومحل ثقته ومعتمده في الشدائد والكفيل في المصاعب ناصراً لدين الله قائداً وشهيداً”.
وأوضح البيان أن ” صفي الدين قدم جل حياته في خدمة حزب الله والمقاومة الإسلامية ومجتمعها، وأدار على مدى سنوات طويلة من عمره بمسؤولية واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته العاملة في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريباً من مجاهديها لصيقاً بجمهورها محباً لعوائل شهدائها حتى حباه الله بالكرامة شهيداً في قافلة الشهداء”.
وتابع البيان: ” نتقدم بالعزاء من عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة ونعاهد شهيدنا الكبير وإخوانه الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهدافها في الحرية والانتصار”.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen