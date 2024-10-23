ارتفاع سعر غرام الذهب 11 ألف ليرة في السوق المحلية‏

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 11 ألف ليرة سورية للغرام الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات ‏والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع ‏مليوناً و178 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و177 ألف ليرة، بينما سجل ‏الغرام عيار 18 سعر مبيع مليوناً و9714 ليرة وسعر شراء مليوناً و‌‏8714 ليرة.‏

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 43 مليوناً و225 ‏ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و‌935 ألف ليرة سورية.‏

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو ‏آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً ‏إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة ‏القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و01122448005.

هادي عمران

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