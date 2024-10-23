ارتفاع سعر غرام الذهب 11 ألف ليرة في السوق المحلية‏

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 11 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و178 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و177 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع مليوناً و9714 ليرة وسعر شراء مليوناً و8714 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 43 مليوناً و225 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و935 ألف ليرة سورية.
وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و01122448005.
هادي عمران
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