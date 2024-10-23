رئيس مجلس الوزراء ‏يطلب من الوزراء تقييم عمل معاونيهم والمديرين ‏العامين في وزاراتهم ‏‏ ‏

دمشق-سانا

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي الوزراء إلى ضرورة ‏الإشراف المباشر على عمليات التقييم الدوري والموضوعي للمعاونين ‏والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية ‏وبعيداً عن المحسوبية وفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، ‏وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم. ‏

وطلب الدكتور الجلالي متابعة مدى قيام معاوني الوزراء بممارسة ‏الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة ‏إليهم وفقاً لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، لافتاً إلى ‏ضرورة عقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل ‏في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول لمعالجتها، ‏بما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء وزراء الداخلية والنقل والإدارة المحلية ‏والبيئة والمالية إلى العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على ‏معبر نصيب الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة، وخاصة ‏لجهة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ‏ونقل البضائع من وإلى البلد، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة ‏التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ووضع المعنيين أمام ‏مسؤولياتهم في هذا المجال.

وطلب الدكتور الجلالي من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية ‏والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا دمشق واللاذقية ‏ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز ‏وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات ‏النفطية من قبل لجان المحروقات في المحافظتين، ولا سيما المخصصة لقطاع ‏النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.

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