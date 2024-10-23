رئيس مجلس الوزراء ‏يطلب من الوزراء تقييم عمل معاونيهم والمديرين ‏العامين في وزاراتهم ‏‏ ‏

دمشق-سانا
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي الوزراء إلى ضرورة الإشراف المباشر على عمليات التقييم الدوري والموضوعي للمعاونين والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية وبعيداً عن المحسوبية وفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.
وطلب الدكتور الجلالي متابعة مدى قيام معاوني الوزراء بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، لافتاً إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول لمعالجتها، بما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء وزراء الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية إلى العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على معبر نصيب الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة، وخاصة لجهة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ونقل البضائع من وإلى البلد، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.
وطلب الدكتور الجلالي من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا دمشق واللاذقية ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من قبل لجان المحروقات في المحافظتين، ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.
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