فعاليات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالحسكة

الحسكة-سانا ‏

نظم مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية بالتعاون مع الجمعية ‏الطبية السورية، وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ودعم منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فعاليات توعوية صحية منوعة حول أهمية ‏الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمناسبة شهر التوعية الخاص بسرطان ‏الثدي.

وتضمنت الفعاليات ندوة توعوية، شاركت فيها رئيسة مجلس إدارة الجمعية الطبية ‏السورية الدكتورة سمر الصومعي، والدكتورتان سمر المشرف وابتسام الموصلي، وتطرقت إلى تعريف الحضور بالمرض وأعراضه وسبب حدوثه ‏وطرق الوقاية منه وأهمية نشر الوعي المجتمعي لضرورة الكشف المبكر ‏عنه.‏

وبين مدير مشروع سوا شباب ثائر الضيف أن الفعالية تضمنت كذلك مشاركة ‏قصص نجاح لعدد من السيدات اللواتي نجحن في رحلة العلاج، وشفين من ‏المرض إضافة إلى تقديم عرض مسرحي صامت جسد معاناة المصابين ‏وأهمية تقديم الدعم النفسي والأسري والمجتمعي لهم.

وفي ختام الفعالية تم توزيع بروشورات توعوية للحضور أكدت أهمية زيادة ‏الوعي بضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض.‏