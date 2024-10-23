فعاليات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالحسكة

الحسكة-سانا
نظم مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية، وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فعاليات توعوية صحية منوعة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمناسبة شهر التوعية الخاص بسرطان الثدي.
وتضمنت الفعاليات ندوة توعوية، شاركت فيها رئيسة مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الدكتورة سمر الصومعي، والدكتورتان سمر المشرف وابتسام الموصلي، وتطرقت إلى تعريف الحضور بالمرض وأعراضه وسبب حدوثه وطرق الوقاية منه وأهمية نشر الوعي المجتمعي لضرورة الكشف المبكر عنه.
وبين مدير مشروع سوا شباب ثائر الضيف أن الفعالية تضمنت كذلك مشاركة قصص نجاح لعدد من السيدات اللواتي نجحن في رحلة العلاج، وشفين من المرض إضافة إلى تقديم عرض مسرحي صامت جسد معاناة المصابين وأهمية تقديم الدعم النفسي والأسري والمجتمعي لهم.
وفي ختام الفعالية تم توزيع بروشورات توعوية للحضور أكدت أهمية زيادة الوعي بضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض.