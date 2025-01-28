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إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صاروخ على “بياليك” وصاروخ آخر على المنطقة الصناعية بين “الكريوت” وعكا

2024-10-23

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