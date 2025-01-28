إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صاروخ على “بياليك” وصاروخ آخر على المنطقة الصناعية بين “الكريوت” وعكا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
متحدثة باسم الخارجية الألمانية: تعليق العقوبات الأوروبية يوفر مساحة لدعم الشعب السوري
2025-01-28
الخارجية: تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في سوريا خطوة إيجابية
2025-01-27
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تؤكد ارتكاب النظام البائد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
2025-01-27
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتفقون على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات عن سوريا
2025-01-27
بحث علاقات التعاون العلمي بين سوريا وباكستان
2025-01-27
مفوضة أوروبية تطالب برفع العقوبات عن سوريا
2025-01-27
فرنسا والاتحاد الأوروبي يتحدثان عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
2025-01-27
محليات
مدير الأمن العام في حلب يجري جولة تفقدية على الحواجز
2025-01-28
وفاة رجل وإصابة اثنين آخرين جراء حادث سير على طريق دمشق حمص الدولي
2025-01-27
“أهمية إدارة التغيير في نمو المؤسسات” .. في ندوة لوزارة التنمية الإدارية
2025-01-27
إعادة تشغيل بئرين وتنفيذ أعمال صيانة لخطوط المياه في عدد من مناطق السويداء
2025-01-27
وزير التعليم العالي يؤكد خلال لقائه وزير الداخلية ضرورة احترام الحرم الجامعي والحفاظ على أمن الكوادر والطلاب
2025-01-27
التربية: قبول طلبات نقل العاملين المثبتين يأتي ضمن الخطة الموضوعة لإنهاء ما يسمى (تحديد مركز العمل)
2025-01-27
الشيباني يرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا
2025-01-27
رياضة
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
2025-01-28
منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الإندونيسي بدورة “ماندري” الودية
2025-01-27
الإيطالي سينر يتوج ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب
2025-01-27
بعد فوزه على فالنسيا… أرقام مميزة لبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-01-27
إنتر ميلان يقسو على ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2025-01-26
تعادل وست هام مع أستون فيلا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2025-01-26
تحضيرات مكثفة لمنتخب سوريا لكرة القدم للشباب للقاء نظيره الإندونيسي غداً
2025-01-26
اقتصاد
منتجات وطنية متنوعة في مهرجان (حلوة يا بلدي) في صالة طرطوس القديمة
2025-01-26
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية
2025-01-26
وصول أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية
2025-01-26
بنوك أمريكية تلجأ لبيع مليارات الدولارات من ديون الاستحواذ على منصة “إكس”
2025-01-26
تنظيم 12 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز المخالفة في المحافظات
2025-01-23
تاميكو تنتج 35 صنفاً دوائياً وتخطط لإنتاجٍ تصل قيمته إلى 268 مليار ليرة
2025-01-23
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تعفي خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة
2025-01-22
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الشيباني يرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا
في السويداء… وقفة لإحياء ذكرى مجزرة حي كرم الزيتون بحمص
فرنسا والاتحاد الأوروبي يتحدثان عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
بروكسل تستضيف مؤتمراً دولياً داعماً لتعافي سوريا في آذار المقبل
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد استمرار خدماتها الصحية للسوريين في الأردن
محافظ دمشق يبحث مع رئيس بلدية سكاريا التركية التعاون الثنائي وتبادل الخبرات
سوريا والأردن تبحثان تعزيز عمل المنطقة الحرة المشتركة وزيادة حركة التجارة
القائد الشرع ووزير الخارجية يلتقيان وفداً نسائياً من الجالية السورية في أمريكا
وزير الخارجية التركي: استقرار سوريا أولوية لنا ولجميع شركائنا الدوليين
وزارة الشؤون الاجتماعية: نعمل على تقييم وضع الموظفين لإعادة تفعيلهم في أماكن جديدة
إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صاروخ على “بياليك” وصاروخ آخر على المنطقة الصناعية بين “الكريوت” وعكا
2024-10-23
2024-10-23
admin
سابق
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث “مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا” بصلية صاروخية
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