طيران العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي المعادي شن غارات صباح اليوم على بلدة الطيبة للمرة الثانية، وعلى البساتين المحيطة بمنطقة القاسمية.

كما شن العدو الإسرائيلي غارات على بلدات قانا وعربصاليم وكفر رمان وصريفا وأطراف البرغلية وفرون وسلعا وبافليه في قضاء صور وعلى بلدة لبايا في البقاع الغربي، إضافة إلى غارة على جبل أبو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين.

وفي بعلبك تعرضت محلة الفيضة في بلدة يونين لغارة معادية كما أغار الطيران الحربي المعادي مرتين على بلدة الخيام.

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