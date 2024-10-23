استشهاد 12 شخصاً وعشرات الجرحى جراء غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه

بيروت-سانا

استشهد 12 شخصاً على الأقل وأصيب 35 آخرون بجروح مساء اليوم جراء أربع غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيانين منفصلين مساء اليوم أن “غارة العدو الإسرائيلي على كسار الزعتر في مدينة النبطية الجنوبية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح 21 آخرين إضافة إلى أشلاء تم رفعها من مكان الغارة يتم إجراء فحوص عليها لتحديد هوية أصحابها”.

وذكر المركز في بيانه الثاني أن خمسة أشخاص آخرين استشهدوا وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة للعدو الإسرائيلي في منطقة “المعالي- بعلبك الهرمل”.

بدورها ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.. أن شخصين استشهدا جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة حاريص في الجنوب.

كما أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء غارة معادية أخرى على بلدة النبي شيت.

وفي السياق ذاته جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية والبقاع وبعلبك تسببت إحدى غارات طيرانه الحربي على بلدة شبعا بقطع الطريق التي تصلها ببلدة الهبارية، كما طاولت غارات العدو بلدة حانين في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي معاد طال أحياء البلدة، وكرر العدو غاراته الجوية على جبل هرمون في أطراف بلدة رميش بالتزامن مع قصف مدفعي مركز على بلدة عيتا الشعب وبلدة سيناي وبلدتي عبا وجبشيت.

وأدى العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مساء اليوم المنطقة الصناعية في مرج حاروف إلى كارثة بيئية واقتصادية، متسبباً بتدمير عدد من المحال التجارية واندلاع النيران فيها وفي المستودعات الخاصة بالزيوت وإطارات السيارات والمواد الصناعية وقطع السيارات والمقاهي، ما حوّل المنطقة إلى كتلة نارية غطى دخانها المنطقة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2546 شهيداً، و11862 جريحاً.

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