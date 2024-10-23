“يرما” ثالث عروض مهرجان السويداء المسرحي

السويداء-سانا

تابع مهرجان السويداء المسرحي السابع عروضه اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة في المدينة بمسرحية “يرما” اعداد وإخراج زياد كرباج.

والعمل المسرحي من تأليف الكاتب المسرحي الاسباني فيديريكو جارسيا لوركا، وتمثيل ربا سنيح وليال المحيثاوي.

ويحكي العرض قصة يرما امرأة شابة لديها رغبة قوية في إنجاب طفل حيث تشعر بالفراغ وعدم الرضا، لكنها غير قادرة على الانجاب مع زوجها خوان ليعكس واقعاً ومعاناة موجودة في أي مكان وهو العقم.

ولفت المخرج في تصريح لمراسل سانا الى أن العرض الفقير بالسينوغرافيا هو رؤية اخراجية متعمدة لاظهار قوة الممثل والمشاعر والايحاء على المسرح وأن العمل شفاف ونقي بانسانيته كشاعرية لوركا حيث تدافع المرأة في النص عن نفسها بشرف وهنا تصبح المرأة مرادفة للحياة تماماً وإذا تكلمت عن العقم فانها تكلمت عن العقم في الحياة بشكل عام وبكافة أشكاله.

وتلت العرض جلسة حوارية نقدية حوله، لفت خلالها عدد من المداخلين إلى أن العمل ارتقى الى الذائقة المسرحية وعلى درجة عالية من الأهمية، ويطرح موضوعاً إشكالياً واقعياً، واتسم بمستوى عالٍ في الأداء التمثيلي، ورسم ملامح الشخصيات.

وكانت فعاليات المهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا، ودائرة المسرح القومي بالسويداء، ومديرية الثقافة بالمحافظة انطلقت يوم الأحد الماضي، وتتواصل حتى يوم السبت المقبل.

ديار نصر

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