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الحرارة أدنى من معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-23

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديميا مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وليلاً يستمر الجو مائلاً للبرودة وبارداً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق22 / 9
المنطقة الجنوبية22 / 9
المرتفعات الجبلية16 / 4
المنطقة الوسطى21 / 7
المنطقة الساحلية25/ 13
المنطقة الشمالية22 / 6
منطقة الجزيرة21 / 7
المنطقة الشرقية22 / 8
منطقة البادية20 / 7

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