انطلاق فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي في حماة

حماة-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي الثقافي، الذي تقيمه مديريتا المسارح والموسيقا والمسرح القومي، بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة على مسرح المركز الثقافي بحماة.

وافتتح المهرجان بمسرحية “بلا عنوان” إعداد وإخراج باسم عماد منصور قدم من خلالها ثنائية الوجود والعدم في صراع وجودي محمل بالرمزيات.

ولفت المخرج في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العرض ديودراما يحكي عن التكوين الإنساني وما يحمله من تساؤلات حول الحياة وما فيها من غرائز وأفكار عن الموت ومابعده، مشيراً إلى تسليط الضوء على الحلول المنطقية لكل هذه التساؤلات مع تسخير كل عناصر العمل المسرحي من نص وأداء وإضاءة وديكور لخدمة هذه الفكرة.

مدير ثقافة حماة سامي طه أوضح أهمية مهرجان الماغوط المسرحي كونه فرصة للكوادر الشابة التي تحاول أن تقدم بصمة حقيقية شبابية للمسرح إضافة لتجارب المخرجين الكبار، لافتاً إلى أن معظم مواضيع العروض المشاركة هذا العام هي من صلب الواقع الذي نعيشه وتحاكي الهم الوطني والإنساني وتجسيد لحالات البطولة التي يقدمها الشعب المقاوم للاحتلال.

وضم فريق عمل المسرحية كلاً من الممثل باسل محمود علو والممثلة هيا لؤي حمود.

وتستمر عروض المهرجان لغاية 24 من الشهر الجاري في المراكز الثقافية بحماة وسلمية.

سهاد حسن

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