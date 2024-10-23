سفارة جمهورية كوبا بدمشق تحتفي بذكرى يوم الثقافة الكوبي

دمشق-سانا

أقامت سفارة جمهورية كوبا في دمشق اليوم حفلاً بمناسبة ذكرى يوم الثقافة الكوبي وذلك بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية وأكاديمية ودبلوماسية.

يوم الثقافة الكوبية الذي يحتفل به في 20 تشرين الأول من كل عام، يعد رمزاً لميلاد الأمة المتمردة، وهو التاريخ الذي تم فيه تلحين وإنشاد النشيد الوطني الكوبي، علناً ولأول مرة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال السفير الكوبي لويس ماريانو فرنانديس رودريغيس: “إن الاحتفال بعيد الثقافة في بلد كسورية له معان كثيرة وأبعاد مهمة بالنسبة للشعبين السوري والكوبي وخاصة أن الثقافة هي عنصر مهم في نهج المقاومة وتساعد في النضال من أجل الحرية وحماية السيادة والانتماء والهوية الثقافية للبلدين”.

وأضاف: “في ظل الظروف التي تمر بها كوبا وسورية فإن للثقافة دوراً كبيراً لأنها تعني المقاومة والإيمان بالنصر، وبالنسبة لنا نحن الكوبيين نعطي أهمية كبيرة للثقافة، وهذه الفعالية التي نقوم بها اليوم في سورية تعني لنا الكثير”.

من جهته بيّن سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بسورية اندريه دوس سانتوس في تصريح مماثل أن الثقافة عامل مهم لجميع البلدان لكونها تعد أداة للإعمار ووسيلة يتواصل من خلالها الشعب مع جذوره وتاريخه، والاحتفال بالثقافة يأتي من خلال تعزيز الانتماء الوطني وهذا الشيء مهم للبلدان التي تعاني من اعتداءات وهجمات مستمرة من قبل قوة خارجية وأجنبية تحاول أن تؤذي هذا الشعور بالوطنية والالتزام بالأرض ولذلك يجب علينا دائماً الاحتفال بالثقافة والعمل والنضال من أجل أن تصل تقاليدنا الاجتماعية والثقافية وتكون أقوى وأصلب سواء في قلبنا أو في ذهن جميع الأمة.

وأكد سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس أن الاحتفال بيوم الثقافة له أهمية كبيرة وهو تعبير عن التضامن مع كوبا البلد الصديق الوفي لنا ولكل دول أمريكا الاتينية وكان وما زال مثالاً ونموذجاً للنضال، لافتاً إلى أن كوبا تنشر السلام والمحبة بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تروج وتحرّض على الحروب في العالم.

وتضمن الاحتفال عرض عدة مواد بصرية عن الحياة الثقافية في كوبا وتم افتتاح معرض تشكيلي تضمن مجموعة من الأعمال التشكيلية والنحتية للفنانين السورين عمار الشوا ومنار الحسن وللفنان الكوبي الشاب بيدرو نداف.

وأوضح نداف في تصريحات لـ سانا أنه شارك في المعرض من خلال عملين فنيين استوحيا من الواقع الكوبي خلال زيارته لكوبا والإطلاع على تجربتها الثقافية التشكيلية وشكلت لديه جزءاً من إنتاجه الفني.

يزن المصري

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