بديع جحجاح وحضور الذاكرة في صالة “ألف ونون” للفن التشكيلي بدمشق

دمشق-سانا

انطلاقاً من عنوان “حضور الذاكرة” الذي وضعته وزارة الثقافة ضمن أيام الفن التشكيلي السوري استحضر الفنان التشكيلي بديع جحجاح ذاكرته من عام 1994 لعام 2024 في صالة “ألف ونون” للفن التشكيلي بدمشق.

وتضمن المعرض مختارات من لوحات ومنحوتات برونز لدرويش حبق ضمن مجموعته ذات الرموز الروحانية والفنية وهم “درويش المعرفة” و”درويش الثقافة” و”درويش السلام”.

ونوهت وزيرة الثقافة الدكتورة ديالا بركات بأهمية حضور الفن بكل أنواعه داخل المجتمع بكونه جزءاً لا يتجزأ من حياة الشعوب، مبينة أن سمو الأخلاق في المجتمع دلالة على الثقافة العالية بطريقة تذوق الفن وكثرة المبدعين فيه بكل المجالات.

من جهته، بين بديع جحجاح لـ سانا الثقافية أن عرض اليوم هو محاكات حوارية بين لوحتين مع تأكيد كمية الارتباط بالطبيعة، مشيراً إلى أن الإنسان العارف والحكيم هو الذي يمزج بين الثقافات والفكر ويرتقي بالكيان الإنساني العالي القيمة.

وأما عن غاية اللوحات، فأوضح أنها وجهت لشريحة كبيرة لتحفيزهم على الاستمرار والتقدم وعدم التأثر بصعوبات الحياة، والعمل على تقديم الذات بالمستوى العالي والسعي المتواصل للارتقاء النوعي.

يذكر أن الفنان بديع جحجاح مصمم غرافيك ومصور، وهو مؤسس صالة ألف نون للفن التشكيلي التي أطلقها في سنوات الحرب الإرهابية على سورية لتحتضن الفنانين السوريين أصحاب التجارب النوعية ومد جسور التواصل بينهم وبين الآخرين.

زينب علي

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