التجارة الداخلية بدرعا تغلق محطات وقود ومركز محروقات في الريف

درعا-سانا

من خلال متابعتها لعمل محطات المحروقات أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا محطة وقود في بلدة ابطع، ومركز محروقات في بلدة الغارية الشرقية حسب مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة.

وذكر الدكتور الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم إغلاق المحطة لمدة 15 يوماً، في حين تم إغلاق مركز المحروقات لمدة 90 يوماً استناداً إلى ضبوط تموينية سابقة نظمت وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وأشار الصياصنة إلى أن دوريات حماية المستهلك نظمت أيضاً خمسة ضبوط تموينية بحق محطات وقود في تسيل والصنمين وجاسم والمسيفرة بمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار.

قاسم المقداد

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