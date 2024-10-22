عشرات الأشخاص يتظاهرون أمام جامعة مينيسوتا الأمريكية احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

واشنطن-سانا

تظاهر عشرات الأشخاص أمام جامعة مينيسوتا الأمريكية احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام والدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لكيان الاحتلال.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن “30 شخصاً من المجموعة التي نظمت مظاهرة أمام قاعة موريل “المبنى الإداري للجامعة” دخلوا المبنى واعتصموا داخله”.

وطالب مسؤولو الجامعة المتواجدين في قاعة موريل بمغادرة المبنى والآخرين بالابتعاد عن المنطقة، واعتقلت الشرطة 11 من المحتجين بزعم إغلاق مداخل المبنى ومخارجه، في الوقت الذي أصر فيه منظمو الاحتجاج على عدم المغادرة حتى تتم تلبية مطالبهم.

وانطلقت احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيسان الماضي قبل أن تتسع رقعتها وتمتد إلى جامعات عدة حول العالم، وسط حملات اعتقالات واسعة شنتها الشرطة وطالت مئات الطلاب المتظاهرين.

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