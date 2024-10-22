تنظيم 45 ضبطاً تموينياً في اللاذقية بمخالفات متعددة

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية من خلال رقابتها للأسواق والفعاليات التجارية أمس 45 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية المهندس أحمد زاهر لمراسلة سانا أنه تم تنظيم خمسة ضبوط تموينية بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع للمواطنين بحق مخابز في جبلة وسقوبين وقنينص وسنجوان، كما تم ضبط معتمدين اثنين لتوزيع خبز تمويني بمخالفة الإتجار بالمادة بطريقة غير مشروعة.

كما تم تنظيم 33 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مختلفة بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء وضبط تمويني بمخالفة امتناع عن البيع في المشروع السابع، وتم سحب خمس عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

فاطمة ناصر

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