SCS-NET
الشريط الإخباري

تنظيم 45 ضبطاً تموينياً في اللاذقية بمخالفات متعددة

2024-10-22

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية من خلال رقابتها للأسواق والفعاليات التجارية أمس 45 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية المهندس أحمد زاهر لمراسلة سانا أنه تم تنظيم خمسة ضبوط تموينية بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع للمواطنين بحق مخابز في جبلة وسقوبين وقنينص وسنجوان، كما تم ضبط معتمدين اثنين لتوزيع خبز تمويني بمخالفة الإتجار بالمادة بطريقة غير مشروعة.

كما تم تنظيم 33 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مختلفة بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء وضبط تمويني بمخالفة امتناع عن البيع في المشروع السابع، وتم سحب خمس عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في معملين وورشة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملين وورشة لصناعة رب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved