 إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي وسط مدينة درعا

درعا-سانا

انتهى مجلس مدينة درعا من أعمال إعادة تأهيل وتجهيز سوق الخضار الرئيسي المحاذي لساحة بصرى وسط المدينة، بالتعاون مع مؤسسة خط الحديد الحجازي.

وبين رئيس المجلس المهندس أمين العمري أن الأعمال شملت تجهيز وتنظيف الطرق المؤدية إلى السوق تمهيداً لنقل سوق الخضار المؤقت من حي الكاشف إلى السوق الرئيسي وتجهيزه بالمرافق والبنى التحتية اللازمة لتسهيل حركة البيع والشراء.

وأضاف العمري: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتنشيط الحركة التجارية في منطقة الأسواق ولإعادة الحياة إلى القلب التجاري للمدينة.

ليلى حسين

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