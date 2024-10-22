SCS-NET

 إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي وسط مدينة درعا

2024-10-22

درعا-سانا

انتهى مجلس مدينة درعا من أعمال إعادة تأهيل وتجهيز سوق الخضار الرئيسي المحاذي لساحة بصرى وسط المدينة، بالتعاون مع مؤسسة خط الحديد الحجازي.

وبين رئيس المجلس المهندس أمين العمري أن الأعمال شملت تجهيز وتنظيف الطرق المؤدية إلى السوق تمهيداً لنقل سوق الخضار المؤقت من حي الكاشف إلى السوق الرئيسي وتجهيزه بالمرافق والبنى التحتية اللازمة لتسهيل حركة البيع والشراء.

وأضاف العمري: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتنشيط الحركة التجارية في منطقة الأسواق ولإعادة الحياة إلى القلب التجاري للمدينة.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

تركيب وحدات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المواقع الحيوية بدرعا

درعا-سانا يقوم مجلس مدينة درعا حالياً بأعمال تركيب وحدات إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved