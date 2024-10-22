الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2546 شهيداً و11862 جريحاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2546 شهيداً، و11862 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة قوله في بيان: إن “عدد ضحايا اعتداءات العدو الإسرائيلي المستمرة على المناطق اللبنانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 63 شهيداً و234 جريحاً، ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2546 شهيداً و11862 جريحاً.

واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق اليوم جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي منذ ظهر اليوم على عدد من المناطق اللبنانية.

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