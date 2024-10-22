زراعي ازرع: بدء منح القروض لتغطية احتياجات الفلاحين من البذار

درعا-سانا

أعلن فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة ازرع بريف درعا اليوم عن بدء منح قروض قصيرة الأجل لتغطية احتياجات الفلاحين من البذار للموسم الزراعي الحالي.

وذكر مدير فرع المصرف ماجد الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن القروض تمنح بناء على وثيقة التنظيم الزراعي للفلاحين بشكل افرادي والجمعيات الفلاحية بشكل جماعي مبيناً أن مدة القروض لا تتجاوز السنة الواحدة ولدى الفرع آليات عمل تضمن إعطاء القروض بصورة ميسرة بالتوازي مع ضمانات لتسديد المستحقات.

وأشار الحريري الى أن القروض الخاصة بالأسمدة سيتم منحها بمجرد صدور التسعيرة الرسمية أصولاً وتوفر كميات كافية.

ومنح زراعي ازرع خلال الموسم الزراعي الماضي قروضا بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات و497 مليون ليرة سورية.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen