بعد صيانته… بدء تشغيل جهاز التنظير الجراحي في مشفى حماة الوطني

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني تشغيل جهاز التنظير الجراحي “ستورز” بعد الانتهاء من أعمال صيانته، حيث يعد من أهم المساعدات التقنية للجراحين في غرف العمليات.

وأوضح مدير الهيئة الدكتور سليم خلوف في تصريح لمراسل سانا أن أهمية الجهاز تكمن في قدرته على اختصار الوقت، ما يساعد في مضاعفة عدد العمليات الجراحية في المشفى، والتي يتجاوز عددها يومياً 25 عملية.

وأشار الدكتور خلوف إلى أن الجراحة بالتنظير هي طريقة جراحة مبتكرة وآمنة، كما تضمن تعافياً سريعاً للمريض، وهي أحد أشكال الجراحة قليلة البضع، وتم اعتمادها على نطاق واسع بفضل إجراء شقوق صغيرة بطول لا يتعدى 1 سم فقط في بطن المريض، إضافة الى عدم وجود ألم أثناء مرحلة التعافي وفقدان أقل للدم مع الحد من التأثير على الأعضاء المجاورة، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث مضاعفات، كما يمكن للمرضى التعافي والعودة إلى مهامهم اليومية بسرعة أكبر بعد الإجراء.

ولفت خلوف إلى أنه يتعين إجراء عمليات الجراحة بتنظير البطن من قبل جراحين يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال، بغية ضمان تقليل المخاطر التي يتعرض لها المرضى خلال العمليات الجراحية.

عيسى حمود

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