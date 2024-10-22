مدارس حمص تستقبل 3390 تلميذاً وطالباً وافدين من لبنان

حمص-سانا

استقبلت مدارس محافظة حمص 3390 تلميذاً وطالباً في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من الوافدين من لبنان.

وفي تصريح لـ سانا ذكر مدير تربية حمص فراس عياش أنه نظراً للأحداث التي يمر بها لبنان الشقيق وجهت وزارة التربية مديرياتها بتقديم التسهيلات للطلبة الوافدين، حيث يتم استقبال الطلبة مباشرةً في المدارس القريبة لسكنهم دون الرجوع إلى المديرية مع إعطاء مهل لاستكمال البيانات الشخصية والأوراق الثبوتية المطلوبة، موضحاً أن عدد التلاميذ الوافدين من لبنان المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي بلغ لغاية تاريخه 3325 تلميذاً، وفي مرحلة التعليم الثانوي 65 طالباً.

ووجهت وزارة التربية في الـ 29 من أيلول الفائت مديرياتها بالمحافظات بقبول التلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان الشقيق في المدارس السورية بجميع المحافظات.

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