شهداء وجرحى في غارات لطيران العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي منذ ظهر اليوم على عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف بغارة مدينة الهرمل في البقاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح سبعة آخرين، بينما أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن ثلاثة من مسعفيه أصيبوا جراء غارة للعدو الإسرائيلي على منطقة النبطية خلال مهمة إنقاذ مع اليونيفيل.

وشن طيران العدو غارات استهدفت أطراف بلدة الشعيتية وبلدتي ديرعامص ورشكنانية، كما استمر الغارات المعادية على منطقة صور، حيث شن الطيران المعادي عدة غارات على حوش صور ومنطقة عين بعال، وتعرضت أطراف ديرميماس لغارة معادية.

وفي بيروت استهدف الطيران الحربي المعادي مبنىً في محيط منطقة الطيونة ودمره بالكامل، كما تجددت الغارات المعادية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية.

وشن الطيران المعادي غارةً جويةً مستهدفاً منزلاً بين بلدتي كفررمان وحبوش واستهدف بغارة أخرى منزلاً في حي الروس في بلدة الدوير فدمره، كما أغار على بلدة شمع واستهدف منزلاً في بلدة عيتيت، ومنزلاً في يحمر، ما أدى إلى تدميره دون وقوع إصابات.

وفي النبطية شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدواناً جوياً على حي كسار زعتر عند المدخل الغربي للمدينة، حيث استهدف عدداً من المجمعات السكنية والتجارية ودمرها بالكامل، بينما هرعت إلى المكان فرق الإسعاف والإغاثة وأفيد بوجود عدد من الإصابات.

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