موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من تحرير بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت 77 طائرة بدون طيار لقوات نظام كييف.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة: “خلال اليوم الماضي تمكنت وحدات من قواتنا من تحرير بلدة نوفوسادوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى ذلك تم استهداف ثلاثة ألوية تابعة لنظام كييف في مناطق نوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف وتيرنوف وتورسكتو وكراسني ليمان في الجمهورية، كما تم صد هجمات مضادة وتكبيد هذه القوات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 142 منطقة، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلة موجهة من طراز “هامر” فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و77 طائرة أوكرانية دون طيار.

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