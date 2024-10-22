ريابكوف يحذر من خطر الصدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها، ولا يمكن الاستهانة بخطر الصدام المباشر بين البلدين.

ونقل موقع RT عن ريابكوف قوله في مقابلة مع صحيفة بوليتيكا الصربية: “نحن نتواجد بالفعل في أدنى نقطة للعلاقات منذ عقود عديدة ولا يمكن الاستهانة بخطر الصدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة”، مشيراً إلى محاولات واشنطن المستمرة لاختبار صبر روسيا في مجالات عديدة.

وأضاف: “روسيا لا ترسم أي خطوط حمراء، ونحن نرى كيف يقوم خصومنا باللعب على وتر فكرة الخطوط الحمراء، وكيف يحثون بعضهم البعض لإرضاء نظام كييف على دفع حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا… نحن على يقين أن هذا الوضع خطير للغاية”.

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