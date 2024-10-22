إيرواني: تصريحات بايدن حول معرفته بتوقيت الهجوم الصهيوني على إيران استفزازية

نيويورك-سانا

وصف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن توقيت الهجوم المحتمل للكيان الصهيوني على إيران بأنها استفزازية ومقلقة للغاية.

واعتبر إيرواني في رسالة بعثها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي تصريحات بايدن بأنها “استفزازية ومثيرة للقلق” لأنها تشير إلى الموافقة الضمنية للولايات المتحدة ودعمها العلني للعدوان العسكري غير القانوني للكيان الصهيوني ضد إيران.

ولفت مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى أن تلك التصريحات تتناقض أيضاً مع مزاعم واشنطن المتكررة بأنها تدعم وقف التصعيد في المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen