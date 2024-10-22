نيبينزيا: عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن تكون جزءاً من أي اتفاقات سلام.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: “حتى لا يكون لدى أحد أي أوهام نؤكد أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بأي شكل من الأشكال الإقليمية غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن تكون جزءاً من أي خطط سلام أو مبادرات وساطة”.

وأعرب نيبينزيا عن استعداد بلاده لتطوير علاقات حسن الجوار مع أوكرانيا المحايدة وغير المنحازة، كما جاء في دستورها والمنصوص عليه في الاتفاقيات الروسية الأوكرانية، قبل انقلاب عام 2014 مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خطة رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي لا تحتوي حتى على تلميح لحل طويل الأمد للصراع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في حزيران الماضي شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وضرورة الوصول إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية كجمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

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