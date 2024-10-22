بشأن الاختبارات والامتحان الفصلي التجريبي… التربية تصدر توضيحاً

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية ضرورة التقيد بالنماذج الاسترشادية المعممة على موقعها الإلكتروني خلال وضع أسئلة الاختبارات الفصلية والامتحان الفصلي والتجريبي.

وشددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم على الثانويات العامة والخاصة والمستولى عليها للتعليم العام والمهني والشرعي على ضرورة التقيد بالنماذج الاسترشادية المعممة على موقعها الإلكتروني خلال وضع أسئلة الاختبارات الفصلية والامتحان الفصلي والتجريبي ومراعاة الاجابة على ورقة الأسئلة نفسها على أن تصحح من مدرس المادة ضمن المدة المحددة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على النماذج الاسترشادية إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen