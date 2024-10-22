ندوة الشعر العالمي المترجم في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص

حمص-سانا

نظّمت رابطة الخريجين الجامعيين بالتعاون مع جمعية العاديات بحمص ندوة الشعر العالمي المترجم بحضور جمهور من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي وذلك في حديقة الرابطة بحي الغوطة بحمص.

واختار الدكتور “نزيه بدور” رئيس جمعية العاديات بحمص نصاً عاطفياً قصيراً للكاتب والشاعر “رسول حمزاتوف” المولود في إحدى قرى داغستان في جبال القوقاز بعنوان “حبيبتي” ألقاه باللغة الروسية وترجمه إلى العربية حيث اختلطت كلماته بمشاعر حب وحزن عميق.

وألقت الروائية “رويدة تميم” قصيدتين باللغة الإنكليزية والعربية إحداها القصيدة الثامنة عشرة للشاعر الإنكليزي “وليم شكسبير” خاطب عبرها محبوبته متغنياً بحسنها وجمالها الذي أسر قلبه وروحه، بينما ظهرت بقصيدتها الثانية روح التحدي للشاعرة “مايا أنجيلو” بعنوان “أنا أنهض” فشبهت نفسها بالأقمار والشموس والمد والجذر تنهض بشجاعة بعد كل انكسار.

واختتم الأديب “قصي الأتاسي” الندوة بأربعة نصوص شعرية رومانسية من الشعر الفرنسي لكل من الشعراء “جورج براسانس” بعنوان “عشاق مقاعد الأرصفة في باريس”، و”قصيدة الخريف” لـ “شاتوبريان” ، و “النبع والبحر” للأديب “فيكتور هوغو” ، و “لا تهجريني” للمغني “جاك بريل” الذي عبّر بقصائده عن مشاعره وإحساسه بالوحدة.

رشا محرز

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