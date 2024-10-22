الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوماً لقوات كييف وتسقط 4 مسيرات

موسكو-سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان لوزارة الدفاع الروسية قوله اليوم: “تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية” مبيناً ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وأشار البيان الى أن القوات الروسية دمرت خلال العملية أيضاً معدات كثيرة راهن الغرب عليها منها دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى تدمير دبابات وآليات قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أعلنت خلال الليلة الماضية إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية حيث يستخدم نظام كييف المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا محاولاً صرف الانتباه عن فشل ما يسميه “الهجوم المضاد” الذي كان قد أعلن عنه في حزيران من العام الماضي.

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