منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الديمقراطي في تصفيات كاس آسيا

عمان-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للناشئين أمام نظيره الكوري الديمقراطي في الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا بنتيجة هدف لهدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء بالعاصمة الأردنية عمان.

سجل هدف منتخبنا الوحيد أحمد خلف عند الدقيقة 71.

وكان منتخبنا فاز في الجولة الأولى على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الأردن وكوريا الديمقراطية وهونغ كونغ وإيران.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات العشر بالتصفيات إضافة إلى أفضل خمس فرق احتلت المركز الثاني.

هناء صقور

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