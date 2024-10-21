تقارب المنافسة بين هاريس وترامب في عدد من الولايات الأمريكية

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” ومعهد “شارسكول” اليوم تقارب المنافسة بين مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاملا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة السبع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هاريس متقدمة بنسبة 51 بالمئة مقابل 47 بالمئة لترامب في ولاية جورجيا بينما يتقدم عليها بنسبة 49 بالمئة مقابل 46 بالمئة لهاريس في ولاية أريزونا.

وبحسب الاستطلاع حققت هاريس أفضلية في ولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن بينما يتفوق ترامب في ولاية نورث كارولينا وتعادل مع هاريس في ولاية نيفادا بنسبة 48 بالمئة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني المقبل يتنقل المرشحان المتنافسان في عدد من الولايات المتأرجحة التي تصوت مرة للجمهوريين وأخرى للديمقراطيين في محاولة لكسب أصواتهم التي قد تحسم المعركة الانتخابية.

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