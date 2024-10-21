مسرحية “ضجيج” في ثاني أيام مهرجان السويداء المسرحي السابع

السويداء-سانا

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان السويداء المسرحي السابع عرض مسرحية “ضجيج” تأليف وإخراج لبنى مراد وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بالمدينة.

المسرحية من تمثيل الفنانين مايا أبو فخر وحسن زين الدين وعمر صافي وريتا صافي وشهد أبو فخر وفوزي الهادي وتدور أحداثها حول أم تفقد أبناءها الثلاثة نتيجة غياب دورها وكفاءتها في التنشئة الصحيحة والتربية الخاطئة لهم لكن فقدها لهم لم يمنعها من أن تستمر محكومة بالأمل والارادة بتصحيح أخطائها وما فاتها راغبة بالنماء والاستمرار واعادة البناء بالأجيال الجديدة القادمة.

وأشارت مخرجة العمل لبنى مراد إلى أن العرض اجتماعي وطني يتحدث عن حاجة المجتمع لبداية مرحلة جديدة تكون بقيادة المرأة فنحن بحاجة الى صحوة المرأة وأخذ دورها في تربية الأطفال بعيدا عن اي انتماءات غير إنسانية لبدء مرحلة جديدة تنسينا ما مر علينا من تبعات الحروب وما خلفته من انهيارات أعظمها القيم الأخلاقية في المجتمع وبناء وطن سليم ومعافى.

وتتواصل غداً فعاليات المهرجان بعرض مسرحية “يرما” تأليف فيديريكو غارسيا لوركا واعداد واخراج زياد كرباج.

ديار نصر