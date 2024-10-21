معرض للنحات غيث ضاهر في صالة فاتح المدرس بدمشق

دمشق-سانا

أقام النحات غيث ضاهر أول معرض فردي له بدمشق ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 في صالة فاتح المدرس.

وضم المعرض 25 منحوتة على الخشب الزان مع تداخل الألوان في بعضها فتنوعت الأعمال ما بين الاسلوب الكلاسيكي الواقعي والتعبيري.

ولفت الفنان غيث ضاهر في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه اتجه في بداية مسيرته نحو الفن الكلاسيكي الواقعي وعند تطور فنه وعمله اتجه نحو الاسلوب التعبيري، مضيفا أن الفن يولد مع الإنسان بشكل انتقائي وبحالة استثنائية يعتمد على الخيال الواسع.

وأكد أهمية امتلاك الفنان ذاكرة بصرية معرفية كبيرة جدا تحقق التوافق ما بين العقل والعين والعمل ليحقق أفضل النتائج بأعماله.

كما نوهت الفنانة التشكيلية نداء دروبي إلى تعدد مواضيع الفنان التي خرجت عن المألوف من خلال الاساليب والتقنيات التي استخدمها بتناغم وإتقان أظهر روعة الخشب.

فيما بين الفنان التشكيلي عصام درويش تجانس خامة اللوحات التي عمل عليها الفنان والتي خلقت اعماقاً وابعاداً داخل العمل وفق آلية من العمل المتقن الشاق لطرح عدد من المواضيع الإنسانية.

يذكر أن المعرض مستمر لغاية ال28 من الشهر الحالي.

زينب علي