أوشاكوف: الوضع المتأزم في الشرق الأوسط والأمن الغذائي والطاقة من أهم القضايا التي سيتم طرحها في قمة بريكس

موسكو-سانا

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف اليوم أن قضايا الشرق الأوسط والأمن الغذائي والطاقة ستكون محور اهتمام 36 دولة ستشارك في قمة “بريكس” بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوشاكوف قوله في بيان: “نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية ويمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان المشاركة سيحضرون القمة أي أنه سيتم تمثيل 22 وفداً في القمة على أعلى مستوى”، لافتاً إلى أن دولاً عديدة أبدت رغبتها بالعضوية الكاملة لمجموعة بريكس.

وأوضح أوشاكوف أن “روسيا وإيران ستتفقان في المدى القريب على موعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو والتي سيتم خلالها توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين”، لافتاً إلى أن “الرئيس فلاديمير بوتين سيجري أيضاً محادثات ثنائية مع رئيسي إيران وتركيا في الـ 23 من تشرين الأول الجاري في قازان وأن القادة سيناقشون آلية منح صفة شريك “بريكس” والتي ستكون مرحلة في إعداد الراغبين في ان يصبحوا عضواً كاملاً”.

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