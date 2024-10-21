لتعزيز التنمية المستدامة… الصين تسلط الضوء على تجاربها الزراعية والمجتمعية

بكين-سانا

في إطار تسليط الضوء على التجارب المجتمعية والزراعية في الصين، نظمت مدينة دونغ يينغ في مقاطعة شاندونغ، جولة إعلامية لعدد من وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في الصين بينها وكالة “سانا” بهدف التعريف بالنظام الزراعي والريفي فيها في سياق عملية وتحسين جودة الحياة الريفية والحضرية.

وأوضحت مراسلة “سانا” أن الزيارة شملت “مجتمع لياوخه” الذي يُعد نموذجاً رائداً في التنمية المجتمعية الشاملة في الصين وتجربة فريدة من نوعها حيث يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المجانية لسكان المنطقة، تشمل الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والترفيهية.

ويضم النموذج 17 مشروعاً تنموياً واجتماعياً، تعمل على تطوير مهارات السكان وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويشكل محوراً أساسياً للتنمية الاجتماعية ويعزز التعاون والتكافل المجتمعي، مما يجعله نموذجاً يُحتذى به في جميع أنحاء الصين.

كما زار المشاركون عددا من المزارع الريفية ومصانع الألبان بالمنطقة، حيث قدمت إدارة تلك المزارع شرحاً وافياً عنها وخصوصا المتعلقة بتربية الأبقار والمواشي والتطور الحاصل فيها، إذ تستخدم تلك المزارع تقنيات متطورة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل مستدام.

كما تضمنت الجولة زيارة المنطقة “الإبداعية الزراعية” لرسوم حقول الأرز، التي تُعد أكبر قاعدة فنية زراعية في الصين تعرض أعمالاً فنية مستوحاة من الثقافة الصينية التقليدية، ما يُظهر إبداع المزارعين الصينيين وقدرتهم على دمج الفن مع الزراعة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة كركيزة أساسية للمجتمع، كما تسهم في دعم الفلاحين وتحفيزهم على الابتكار في أساليب الزراعة.

وأكد المنظمون في ختام الجولة على أن هذه المبادرات المجتمعية الزراعية تُعد جزءاً من الجهود الصينية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجالات التطوير المجتمعي والزراعي.

زينب علي

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