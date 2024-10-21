الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2383 شهيداً و11628 جريحاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2383 شهيداً و11628 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة قوله في بيان: إن “عدد ضحايا اعتداءات العدو الإسرائيلي المستمرة على المناطق اللبنانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 19 شهيداً و98 جريحاً، ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2383 شهيداً و11628 جريحاً”.

واستشهد 7 لبنانيين وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق اليوم جراء سلسلة غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على قرى وبلدات عدة في البقاع والجنوب وبعلبك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen