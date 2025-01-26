غربلة وتعقيم 5200 طن من القمح في فرع إكثار بذار درعا ‏

درعا-سانا

وصلت الكميات المغربلة والمعقمة من القمح في فرع المؤسسة العامة ‏لإكثار البذار في درعا منذ بداية الموسم في الأول من شهر حزيران إلى 5200 ‏طن.‏

مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل أوضح في تصريح لمراسل سانا ‏ أن ‏مركز الغربلة والتعقيم التابع للفرع ينجز يوميا تعقيم كمية تتراوح بين 70 و80 طناً ‏من القمح، مشيراً إلى أن لدى الفرع رصيداً خاماً من بذار القمح يبلغ 9 آلاف طن تتم ‏غربلته وتعقيمه تباعاً حيث تستمر عمليات الغربلة والتعقيم حتى منتصف شهر ‏كانون الثاني القادم.

قاسم المقداد

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