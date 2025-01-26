غربلة وتعقيم 5200 طن من القمح في فرع إكثار بذار درعا ‏

درعا-سانا
وصلت الكميات المغربلة والمعقمة من القمح في فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا منذ بداية الموسم في الأول من شهر حزيران إلى 5200 طن.
مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن مركز الغربلة والتعقيم التابع للفرع ينجز يوميا تعقيم كمية تتراوح بين 70 و80 طناً من القمح، مشيراً إلى أن لدى الفرع رصيداً خاماً من بذار القمح يبلغ 9 آلاف طن تتم غربلته وتعقيمه تباعاً حيث تستمر عمليات الغربلة والتعقيم حتى منتصف شهر كانون الثاني القادم.
قاسم المقداد
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