الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائهما في موسكو اليوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة بما فيها إنشاء عالم متعدد الأقطاب.

وقال بوتين: “إن روسيا والإمارات العربية المتحدة تتفاعلان بنشاط ليس فقط على المستوى الثنائي والشرق أوسطي وأيضاً على منصات كبيرة مثل الأمم المتحدة ومجموعة بريكس”، مشيراً إلى “وجود مجال تفاعل آخر مهم للغاية بالثقافة والعلاقات الإنسانية والتعليم”.

بدوره أعرب الرئيس الإماراتي عن دعم بلاده لإنشاء عالم متعدد الأقطاب تتطور فيه جميع الدول”، مؤكداً “دعم بلاده لروسيا في هذا الاتجاه سواء داخل مجموعة بريكس أو منظمة شنغهاي للتعاون أو في إطار التفاعل في صيغة أوبك بلس”، ولافتاً إلى أن التفاعل بين البلدين مهم للغاية ليس فقط في المسائل ذات النطاق الإقليمي ولكن أيضاً في القضايا ذات الطبيعة الدولية”.

وشملت محاور المباحثات قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى التعاون في الشؤون الدولية.

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