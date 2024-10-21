سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و167 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و166 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة، وسعر شراء 999286 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليوناً و800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و815 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و01122448005.

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