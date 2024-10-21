إصابة أربعة فلسطينيين باعتداء للاحتلال في نابلس وبيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت فوريك شرق نابلس والخضر جنوب بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بينهم ثلاثة أطفال، فيما اعتقلت أربعة فلسطينيين جنوب أريحا بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

على صعيد متصل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وأغلقت عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء ومنعت الفلسطينيين من الخروج منها أو الدخول إليها.

من جهة أخرى اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مزارعين فلسطينيين في سهل رامين شرق طولكرم وبمسافر يطا جنوب الخليل أثناء قطافهم ثمار الزيتون في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم وتهجيرهم منها كما أحرقوا منزلاً.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 30 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

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