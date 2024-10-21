خماسية لبرشلونة في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز برشلونة بخماسية على ضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المرحلة العاشرة ليستعيد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاءت أهداف برشلونة عبر المهاجم البولندي ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين فيما سجل بابلو توري هدفين، واضاف بيدري الهدف الخامس فيما اكتفى الضيوف بهدف واحد عبر موزامبو.

ورفع برشلونة رصيده الى 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل أسبوع من مواجهتهما المرتقبة.

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