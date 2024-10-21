غارات صهيونية تستهدف فروع جمعية القرض الحسن في بيروت وبعلبك ومناطق عدة

بيروت-سانا

شن طيران العدو الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة من الغارات المدمرة على مقار وفروع جمعية القرض الحسن في بيروت وبعلبك ومناطق عدة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف فروع الجمعية في مناطق حي السلم وبرج البراجنة وحارة حريك والشياح والمريجة وطريق المطار القديمة بالضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى فروعها في مدن بعلبك ورياق والهرمل وبدنايل وبعض مناطق الجنوب.

وأكدت جمعية مؤسسة “القرض الحسن” أن إفلاس العدو الإسرائيلي ونفاد بنك أهدافه دفعه إلى استهداف فروعها، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات منذ بداية العدوان لحفظ أمانة ودائع الناس.

واستشهد مسعف في الهيئة الصحية وأصيب اثنان بجروح جراء غارة لطيران العدو على سيارة إسعاف في بلدة بئر السلاسل.

وطالت غارات العدو مدينتي صور والنبطية وبلدات معركة وحومين الفوقا وكفرا وياطر وبئر السلاسل جنوب لبنان.

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