بوتين خلال لقائه الرئيس الإماراتي: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

موسكو-سانا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الوضع في الشرق الأوسط بأنه صعب للغاية.

وقال بوتين خلال استضافته نظيره الإماراتي في موسكو: “إن الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية”، منوهاً بمواقف الإمارات ومشاركتها في حل القضايا الإنسانية وخاصة المتعلقة بتبادل الأسرى بين روسيا والنظام الأوكراني.

وأوضح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية مشدداً على أن العلاقات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

بدوره قال ابن زايد: “إن زيارتي إلى روسيا دليل كبير على أنه ينتظرنا الكثير في المستقبل ولا سيما أننا نتعاون في مختلف القطاعات ونأمل أن نطور ونعزز علاقاتنا”.

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