اليونيفيل: اعتداء الجيش الإسرائيلي على موقع لنا انتهاك صارخ للقانون الدولي

بيروت-سانا

أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم عمداً برج مراقبة وسياجاً بأحد مواقعها في بلدة مروحين، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقالت اليونيفيل في بيان اليوم: “هدمت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم عمداً برج مراقبة وسياجاً محيطاً بموقع للأمم المتحدة في مروحين، ومرة أخرى نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.

وأضافت اليونيفيل: “نلفت مجدداً إلى أن انتهاك موقع للأمم المتحدة والإضرار بأصول الأمم المتحدة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 كما أنه يعرض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لنا للخطر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وكان المتحدث باسم اليونيفيل أكد يوم الجمعة الماضي أن قوات الاحتلال استهدفت القوات الأممية العاملة في جنوب لبنان مرات عدة، مشيراً إلى أن خمسة من هذه الاستهدافات تمت بشكل متعمد.

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