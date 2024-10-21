عشرات الشهداء والجرحى بقصف للاحتلال على مدرستين في جباليا

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مع دخول العدوان يومه الثمانين بعد الثلاثمئة.

وأفادت وكالة وفا بأن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا مدرستين تؤويان نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع إحداهما تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء في الوقت الذي منع فيه الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول لإجلاء المصابين المحاصرين.

وقصف طيران الاحتلال منطقة الفاخورة شمال القطاع وشارع الحطبية في بيت لاهيا ومجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم.

كما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال سيارة بدير البلح وسط القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 42603 شهيداً و99795 جريحاً بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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