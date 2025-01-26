مباحثات سورية عراقية لتنشيط التعاون التجاري ودعم الأشقاء في فلسطين ولبنان

بغداد-سانا

بحث سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح ووزير التجارة العراقي أثير داود الغريري سبل تنشيط التعاون السوري العراقي في المجال التجاري وتنسيق الجهود في دعم الأشقاء في فلسطين ولبنان.

وقال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: إن اللقاء أكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين السوري والعراقي وأهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتطوير آلياتها بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز أهدافهما المشتركة في القضايا المصيرية ومنها ردع العدوان الصهيوني على شعبينا في فلسطين ولبنان.

ونوه الدندح بمواقف العراق الشقيق شعبا وحكومة، في دعم سورية في المحافل الدولية ومؤازرته المتضررين السوريين في كارثة الزلزال ومساندة النازحين اللبنانيين والسوريين بعد الاعتداء الآثم من قبل العدو الصهيوني على لبنان الشقيق.

وأكد الدندح حرص الجانبين على رفع مستوى التبادل التجاري وتذليل كل العقبات وتوسيع المشاركة في إقامة المعارض الدولية، مبيناً أهمية تفعيل الاتفاقيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية.

من جانبه أكد الغريري حرص الحكومة العراقية على إرسال المساعدات الإغاثية للأشقاء في لبنان وفلسطين، ودعم الحكومة السورية في استضافتها لهم والتوجيه بتنظيم إرسال المساعدات بسرعة.

وشدد الغريري على دعم العراق لسورية لترسيخ الاستقرار والخروج من الازمة الحالية، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية بفعالية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، في ظل الأزمات الراهنة التي تواجه لبنان وفلسطين.

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