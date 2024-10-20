مقتل قائد لواء في جيش العدو وإصابة قائدي كتيبتين بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

القدس المحتلة-سانا

أقر العدو الإسرائيلي بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة قائدي كتيبتين بجروح خطيرة وضابطين آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة.

بدورها تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات العدو المتوغلة في جباليا شمال القطاع واستهدفت بقذيفة “الياسين 105” دبابة “ميركافا” قرب الدفاع المدني وناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا.

وتمكن مقاتلو المقاومة من قنص جنديين للعدو الصهيوني وإصابتهما إصابة مباشرة في جباليا كما استهدفوا دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة الياسين 105 غربها.

كما تمكن مقاتلو المقاومة من التسلل خلف تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق جباليا واستهدفوا ناقلتي جند صهيونيتين بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” وأوقعوا طواقمها بين قتيل وجريح.

وفجرت المقاومة ناقلة جند للعدو من نوع “نمر” بعبوة “شواظ” بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

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