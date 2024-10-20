مظاهرة في بروكسل للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة ولبنان

بروكسل-سانا

تظاهر عشرات الآلاف في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمجازر التي ترتكب، ومطالبين بوقف إمدادات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن المتظاهرين طالبوا بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع “إسرائيل”، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والدمار في قطاع غزة ولبنان.

وقالت الجمعية الفلسطينية البلجيكية إحدى المنظمات المنظمة للتظاهرة: إن “أكثر من 40 ألف شخص تظاهروا للمطالبة بوقف المجازر في غزة، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وتعد هذه المظاهرة واحدة من أكبر المظاهرات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة في بروكسل، حيث أعلنت نحو 60 منظمة مشاركتها في المظاهرة بعدد بلغ أكثر من 32 ألف شخص، ما دفع السلطات المحلية إلى تقصير مسار المظاهرة.

وردد المتظاهرون هتافات “أوقفوا تمويل إسرائيل” .. “ألغوا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، رافعين لأول مرة الأعلام اللبنانية إلى جانب الأعلام الفلسطينية، ولافتات مؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية.

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