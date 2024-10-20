مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في جزيرة سولاويزي الإندونيسية

جاكرتا-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة إندونيسية كانت متجهة إلى مطار بومي بانوا بوهواتو.

ونقلت وكالة شينخوا عن رئيس مكتب البحث والإنقاذ في غورونتالو قوله في بيان: إن “طائرة تابعة لشركة طيران (سام اير) الإندونيسية في مقاطعة غورونتالو بجزيرة سولاويزي تحطمت اليوم بالقرب من مطار بومي بانوا بوهواتو، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة الأربعة”.

وأوضح أن “الطائرة وهي من نوع (بي كيه اس ام اتش) تحطمت بعد أن فقد ضباط مركز ماكاسار للملاحة الجوية الاتصال بها، وغادرت الطائرة مطار جلال الدين غورونتالو متجهة إلى مطار بومي بانوا بوهواتو”، مشيراً إلى أنه ” تم انتشال جثث الضحايا الأربع فيما لا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق”.

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