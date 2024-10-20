ضمن ملتقى محللي البيانات بجامعة دمشق… إطلاق مبادرة لتدريب مئة شاب وشابة

دمشق-سانا
ضمن فعاليات ملتقى محللي البيانات بجامعة دمشق أطلق اليوم مبادرة لتدريب مئة شاب وشابة بهدف تنمية مهاراتهم في مجال تحليل البيانات والإحصاء، وتعزيز قدراتهم على مواجهة تحديات السوق الحديث.
وأوضح الدكتور أحمد خضر مدير مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق أن هذه المبادرة ستتم بالتعاون مع فريق الملتقى وعدد من المؤسسات الخاصة، لتقديم تدريب عملي شامل في مجال تحليل البيانات، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم في الشهر الأخير من العام الحالي بإطلاق أسبوع الإرشاد المهني المخصص للإحصاء والبيانات، حيث ستتم استضافة عدد من المؤسسات لتوجيه المشاركين والمتدربين نحو أهم الفرص الوظيفية المتاحة في هذا المجال، بهدف تعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
بدوره أوضح منسق فريق الملتقى عماد الدين المصري أن هدف المبادرة هو تطوير قدرات المشاركين ليصبحوا محللين قادرين على التعامل مع البيانات بمختلف أشكالها في القطاعات العامة والخاصة والأهلية، مشيراً إلى أهمية تحويل الوعي الذي تم اكتسابه من خلال الملتقى إلى تمكين فعلي، بما يساهم في صناعة أثر مستدام في المجتمع، ويعزز من دور المحللين في دعم القرارات التنموية في مختلف المجالات.
وكانت فعاليات الملتقى الذي استضافته جامعة دمشق انطلقت أمس تحت عنوان “الإحصاء حياة وتنمية وتطوير”، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مركز تمكين الشباب، ومركز الريادة والتمكين الطلابي في الجامعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمن جلسات حوارية ونقاشات.
هيلانه الهندي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen