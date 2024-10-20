ضمن ملتقى محللي البيانات بجامعة دمشق… إطلاق مبادرة لتدريب مئة شاب وشابة

دمشق-سانا‏

ضمن فعاليات ملتقى محللي البيانات بجامعة دمشق أطلق اليوم مبادرة لتدريب مئة ‏شاب وشابة بهدف تنمية مهاراتهم في مجال تحليل البيانات والإحصاء، وتعزيز ‏قدراتهم على مواجهة تحديات السوق الحديث.‏

وأوضح الدكتور أحمد خضر مدير مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق ‏أن هذه المبادرة ستتم بالتعاون مع فريق الملتقى وعدد من المؤسسات الخاصة، لتقديم ‏تدريب عملي شامل في مجال تحليل البيانات، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم في الشهر ‏الأخير من العام الحالي بإطلاق أسبوع الإرشاد المهني المخصص للإحصاء ‏والبيانات، حيث ستتم استضافة عدد من المؤسسات لتوجيه المشاركين والمتدربين نحو ‏أهم الفرص الوظيفية المتاحة في هذا المجال، بهدف تعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق ‏العمل. ‏

بدوره أوضح منسق فريق الملتقى عماد الدين المصري أن هدف المبادرة هو تطوير ‏قدرات المشاركين ليصبحوا محللين قادرين على التعامل مع البيانات بمختلف أشكالها ‏في القطاعات العامة والخاصة والأهلية، مشيراً إلى أهمية تحويل الوعي الذي تم ‏اكتسابه من خلال الملتقى إلى تمكين فعلي، بما يساهم في صناعة أثر مستدام في ‏المجتمع، ويعزز من دور المحللين في دعم القرارات التنموية في مختلف المجالات.‏

وكانت فعاليات الملتقى الذي استضافته جامعة دمشق انطلقت أمس تحت عنوان “الإحصاء حياة وتنمية وتطوير”، وذلك ‏بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ‏والعمل مركز تمكين ‏الشباب، ومركز الريادة والتمكين الطلابي في ‏الجامعة، ‏وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمن ‏جلسات حوارية ونقاشات.‏

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen